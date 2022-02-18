Приезжие напали на полицейских на станции московского метро
Приезжие напали на двух полицейских на станции московского метро «Тульская». Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.
Известно, что правоохранители остановили двух молодых людей и попросили их показать удостоверения личности. Мигранты, в свою очередь, отказались и стали оказывать сопротивление. Они начали толкать полицейских и замахиваться на них руками, после чего завязалась драка.
Одному из хулиганов, ударившему правоохранителя несколько раз по голове, удалось скрыться. Второй был задержан на месте. Злоумышленником оказался 21-летний гражданин Таджикистана.
В отношении обоих возбудили дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Им грозит до пяти лет колонии.
Ранее в московском баре на Новом Арбате охранник напал на посетителя из-за банки огурцов.