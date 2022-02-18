Приезжие напали на полицейских на станции московского метро

Известно, что правоохранители остановили двух молодых людей и попросили их показать удостоверения личности. Мигранты, в свою очередь, отказались и стали оказывать сопротивление. Они начали толкать полицейских и замахиваться на них руками, после чего завязалась драка.

Одному из хулиганов, ударившему правоохранителя несколько раз по голове, удалось скрыться. Второй был задержан на месте. Злоумышленником оказался 21-летний гражданин Таджикистана.

В отношении обоих возбудили дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Им грозит до пяти лет колонии.

Ранее в московском баре на Новом Арбате охранник напал на посетителя из-за банки огурцов.