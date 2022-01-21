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Приезжий водитель маршрутки отказался везти школьника и напал на него

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Приезжий водитель маршрутки отказался везти школьника и напал на него
Кадр: Telegram-канал «Бушующий мир»

В подмосковных Люберцах приезжий водитель маршрутки не принял деньги у школьника и отказался его везти. Старшеклассник решил зафиксировать происходящее на телефон, и тогда мужчина попытался напасть на него. Видеозаписью поделился Telegram- канал «Бушующий мир».

По имеющейся информации, сначала учащийся хотел расплатиться за проезд банковской картой, но водитель отказался принимать безнал. Тогда юноша протянул ему 500 рублей. Мужчина сказал, что не сможет дать ему сдачу с крупной купюры, так как у него совсем не останется мелочи на сдачу другим пассажирам, и велел молодому человеку выйти.

Когда пассажир достал телефон, мужчина предпринял попытку на него напасть. Усмирила буйного водителя другая пассажирка транспорта.

Пользователей сети поведение приезжего сильно возмутило. Как вскоре сообщила в своем в Telegram-канале «Москва 24», после распространения видеозаписи в сети водитель был уволен.

Ранее в Подмосковье водитель выгнал пенсионерку из маршрутки.

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