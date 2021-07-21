Прилавки в московских супермаркетах опустели
Прилавки в сети супермаркетов «Пятерочка» опустели. Соответствующее видео, снятое в одном из магазинов в районе Северное Бутово, опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
В комментариях жители столицы начали рассуждать, почему в магазины этой сети по всему городу перестали завозить товары. В большинстве случаев на прилавках не хватает воды, газированных напитков, алкогольной продукции, овощей, фруктов и замороженной продукции.
«Сначала было только с водой. Сейчас и другие категории товаров страдают. Может проблема с доставкой/закупкой?», «В Басманном районе с водой до сих пор проблемы, остальные полки в целом пока не пустуют, но пробелы в выкладке встречаются», «Я считаю, пора бить в колокола, моего любимого кваса нет на полках», — написали москвичи.
Ранее стало известно, что в центре Москвы начали активно закрываться магазины одежды. За последние полгода доля пустующих помещений выросла с 13,3 до 17,2 процента.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!