Прилавки в московских супермаркетах опустели

«Сначала было только с водой. Сейчас и другие категории товаров страдают. Может проблема с доставкой/закупкой?», «В Басманном районе с водой до сих пор проблемы, остальные полки в целом пока не пустуют, но пробелы в выкладке встречаются», «Я считаю, пора бить в колокола, моего любимого кваса нет на полках», — написали москвичи.

Ранее стало известно, что в центре Москвы начали активно закрываться магазины одежды. За последние полгода доля пустующих помещений выросла с 13,3 до 17,2 процента.

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