Пристав покончил с собой в московском суде

Судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибший — 27-летний младший пристав Джамиль Ахундов. Он закрылся в одном из помещений суда, где и совершил суицид.

Предположительно Ахундов решил покончить с собой из-за финансовых проблем — у него было немало долгов. «Московский комсомолец» пишет, что в последнее время пристав жаловался родственникам на напряженные отношения на службе.

Московский главк Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начал проверку по факту самоубийства сотрудника, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сын советского музыканта и поэта Александра Башлачева Егор покончил с собой в Москве. 32-летний мужчина свел счеты с жизнью вечером 19 июня. Предсмертную записку он не оставил.

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