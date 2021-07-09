Пристающий к москвичкам мальчик с шариками вызвал гнев в сети

Неизвестный мальчик с шариками, приглашающий в магазин на улице Амундсена, вызвал гнев москвичек. Соответствующий пост появился в закрытой группе района Свиблово в Facebook.

Пользовательница соцсети Людмила Вергелис написала, что мальчик буквально бросается под ноги, ходит за людьми и выкрикивает что-то. «Видела, как женщина ускорила шаг чуть ли не до бега, он продолжал идти за ней. Когда пристал к женщине в почтенном возрасте, проследовав с ней прямо через пешеходный переход, я не выдержала, попросила оставить ее в покое. Он очень резко ответил: "Могу к вам пристать". Пошел за мной: "Почему мне нельзя приставать к пожилым? А кто это сказал? А кто вы такая?"» — пожаловалась автор поста.

Она отметила, что этот мальчик — очень неприятный и агрессивно навязчивый — не пристает к мужчинам.

В комментариях Вергелис предложили вызвать полицейских, чтобы ребенок «приутих».

Ранее 9 июля сообщалось, что москвичка написала в Facebook о тяжелой работе дворников и получила замечание. Женщина рассказала, что уборщики убирают мусор на этажах и возле подъездов бесплатно, а если этого не делают — платят штрафы. В ответ автору поста указали, что «вектор действий направлен не в ту сторону».

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