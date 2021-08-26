Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Пробки в Москве вечером в четверг, 26 августа, достигли девяти баллов, об этом департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказал в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, затруднения на дорогах связаны с непогодой, проведением дорожных работ на некоторых участках, а также движением в час пик.

Самые сильные пробки образовались в центре города, а также в районах проведения ремонта дорожного полотна. Это внутренняя и внешняя стороны Рижской эстакады ТТК, Северянинский путепровод, внешняя сторона в районе 91-го километра МКАДа. Кроме того, «стоит» внутренняя сторона на 85-м километре МКАДа, а также внешняя и внутренняя стороны у 8-го километра МКАДа.

Ранее власти Подмосковья приступили к реализации проекта по ликвидации «глупых» пробок: основные места таких заторов определились совместно с жителями в ходе опроса.

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