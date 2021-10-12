Проценко отметил рост заболеваемости COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что госпиталь «стремительно наполняется» заразившимися COVID-19 пациентами. О росте заболеваемости медик написал в своем Telegram-канале.

Проценко назвал сегодняшнюю ситуацию в реанимационных отделениях непростой. По его мнению, это связано сразу с несколькими факторами: началом учебного года, окончанием отпусков и традиционным сезонным ростом заболеваемости. Кроме того, врач заявил, что уровень вакцинации от коронавируса остается достаточно низким.

«Но нужно продолжать жить», — заключил Проценко, добавив, что видит решение проблемы в ранней диагностике. Проценко отметил, что считает правильными действия Правительства Москвы, которое организовало массовое экспресс-тестирование. Особенно важную роль это играет в школах, так как дети часто болеют бессимптомно, заражая старшее поколение.

Проценко напомнил москвичам, что единственной защитой от COVID-19 является вакцинация. «Вирус снова перешел в наступление», — пояснил врач, отметив, что это подтверждает ситуация в «красной зоне» Коммунарки.

Ранее в 20 общественных местах и МФЦ Москвы открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Туда могут прийти все желающие без предварительной записи.