В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Пункты заработали в центрах «Мои документы» и популярных общественных местах, охватив практически все округа столицы. Во всех точках предусмотрена навигация до места тестирования. Пройти скрининг могут все желающие вне зависимости от возраста. Для тестирования понадобится паспорт или свидетельство о рождении, если процедуру проводят ребенку.

При получении положительного результата гражданина сразу попросят пройти в отдельный кабинет, где ему проведут анализ методом ПЦР. После этого нужно будет отправиться домой, минимизировав контакты с окружающими, и дождаться результата по СМС. При положительном результате ПЦР-теста к заболевшему придет врач из поликлиники и назначит лечение. При этом необходимо будет оставаться дома.

Если ПЦР-тест окажется отрицательным, гражданин будет считаться здоровым и не нуждающимся в самоизоляции.

«Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса», — отметили в ведомстве. Оперштаб подчеркнул, что доступное экспресс-тестирование поможет избежать ввода жестких ограничений в городе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что окончательный факт заражения COVID-19 подтверждается только после анализа методом ПЦР. Поэтому те, кто находился рядом с человеком, чей экспресс-тест показал положительный результат, не считаются контактными лицами.

Ранее Собянин заявил о внедрении массового ПЦР-тестирования в столице в ближайшее время. Кроме того, власти Москвы сообщили о возможном введении экспресс-тестирования в школах.