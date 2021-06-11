Продающее стаканчики Gucci московское кафе накажут

Московское кафе Gucci shop & bar, ставшее популярным среди москвичей благодаря картонным стаканчикам с логотипом люксового бренда, могут закрыть из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил журналистам РИА Новости главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По словам Михайлова, ОАТИ совместно с полицией выявили нарушения социальной дистанции. Согласно статье 20.6.1. КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») заведению грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или закрытия на 90 суток.

«Представители администрации кафе и ресторанов были вызваны в инспекцию для составления протокола», — заключил Михайлов.

Кафе на Патриарших обрело популярность летом 2021 года, когда там начали подавать кофе в фирменных стаканчиках с логотипом люксового бренда. Gucci исполняется 100 лет, и в честь юбилея модное московское кафе сделало такую коллаборацию, что и вызывало повышенное внимание у жителей столицы. Образовались огромные очереди на вход, чтобы купить кофе в брендированном стаканчике. Сообщалось, что жители Москвы начали скупать использованные картонные стаканчики, которые затем перепродавали стоимостью от двух до 95 тысяч рублей, когда как чашка кофе в заведении стоила в пределах 300 рублей.

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