Специалист по питанию назвала защищающий от коронавируса продукт

Популярная в России ягода брусника может повысить защитные свойства организма и помочь ему противостоять инфекциям, в том числе коронавирусу. Об этом в беседе с «Экспресс-газетой» сообщила консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Специалист отметила, что бруснику можно назвать суперфудом. В ягоде содержатся витамины А, B, C, E, железо, магний и другие микроэлементы. Долгое время брусника используется в качестве антибактериального средства. Кроме того, она снижает вязкость крови, укрепляет стенки капилляров и делает сосуды эластичными.

Однако россиян предупредили, что полезную ягоду все же необходимо употреблять в умеренных количествах. Особенно осторожно к поеданию брусники необходимо отнестись тем, кто страдает от гипотонии, холецистита, болезней почек, повышенной кислотности желудочного сока и язвы желудка.

Врач-диетолог, терапевт, директор Центра диетологии Анна Мелехина заявила о важности здорового питания после перенесенного COVID-19.