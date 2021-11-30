Продюсер фильма «Бумер» оставил соседей в центре Москвы без горячей воды
Кинорежиссер, сценарист, продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц оставил без воды соседей по дому Союза кинематографистов в Новолесном переулке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В отсутствие деятеля искусств в его квартире прорвало трубу, в результате чего несколько квартир в здании затопило. Сейчас Члиянц находится на Украине и планирует вернуться в свой дом в центре Москвы только в середине декабря. Провести ремонт без личного присутствия продюсера в его жилище невозможно.
Вахтерша дома Союза кинематографистов рассказала, что Члиянц попросил не пускать никого в квартиру, кроме собственной дочери и слесаря. На данный момент мастер перекрыл горячую воду. Никакие другие работы не проводились.
Женщина отметила, что продюсер настоятельно рекомендовал жильцам и сотрудникам, обслуживающим дом, «не собирать никакой комиссии» и угрожал судом в случае подобных действий.
Ранее жительница Подмосковья перекрыла отопление в доме и начала шантажировать соседей. Женщина заявила, что несколько лет страдает от проблем с канализацией в квартире и таким образом решила обратить внимание на проблему.