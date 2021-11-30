Продюсер фильма «Бумер» оставил соседей в центре Москвы без горячей воды

Вахтерша дома Союза кинематографистов рассказала, что Члиянц попросил не пускать никого в квартиру, кроме собственной дочери и слесаря. На данный момент мастер перекрыл горячую воду. Никакие другие работы не проводились.

Женщина отметила, что продюсер настоятельно рекомендовал жильцам и сотрудникам, обслуживающим дом, «не собирать никакой комиссии» и угрожал судом в случае подобных действий.

Ранее жительница Подмосковья перекрыла отопление в доме и начала шантажировать соседей. Женщина заявила, что несколько лет страдает от проблем с канализацией в квартире и таким образом решила обратить внимание на проблему.