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Продюсер фильма «Бумер» оставил соседей в центре Москвы без горячей воды

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Продюсер фильма «Бумер» оставил соседей в центре Москвы без горячей воды
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Кинорежиссер, сценарист, продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц оставил без воды соседей по дому Союза кинематографистов в Новолесном переулке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В отсутствие деятеля искусств в его квартире прорвало трубу, в результате чего несколько квартир в здании затопило. Сейчас Члиянц находится на Украине и планирует вернуться в свой дом в центре Москвы только в середине декабря. Провести ремонт без личного присутствия продюсера в его жилище невозможно.

Вахтерша дома Союза кинематографистов рассказала, что Члиянц попросил не пускать никого в квартиру, кроме собственной дочери и слесаря. На данный момент мастер перекрыл горячую воду. Никакие другие работы не проводились.

Женщина отметила, что продюсер настоятельно рекомендовал жильцам и сотрудникам, обслуживающим дом, «не собирать никакой комиссии» и угрожал судом в случае подобных действий.

Ранее жительница Подмосковья перекрыла отопление в доме и начала шантажировать соседей. Женщина заявила, что несколько лет страдает от проблем с канализацией в квартире и таким образом решила обратить внимание на проблему.

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