Продюсер «Модного приговора» отреагировал на новость о пустых подарках для детей

Сотрудники Первого канала и продюсер «Модного приговора» отреагировали на новость о пустых подарках для онкобольных детей из центра Блохина. Их комментариями поделилось издание «Подъем».

В пресс-службе канала заявили, что не имеют отношения к акции, однако руководство разбирается в ситуации. «Мы узнали об акции из прессы. Она была проведена производителем "Модного приговора" — компанией "Красный квадрат"», — подчеркнули они.

После этого продюсер проекта и генеральный директор «Красного квадрата» Илья Кривицкий объяснил «Подъему», что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января. «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. "Модный приговор" неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам», — подчеркнул он.

Кривицкий рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам. Однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков. «Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков», — заверил он. «Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — заключил продюсер «Модного приговора».

Ранее волонтер центра Блохина пожаловалась в соцсетях на то, что представители программы приехали поздравлять маленьких пациентов с пустыми подарками.