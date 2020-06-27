Проект здания на месте кинотеатра «Соловей» в Москве изменят

Проект здания, которое построят на месте снесенного в Москве кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне, изменят. К соответствующим договоренностям пришли власти столицы и инвесторы, сообщил в субботу, 27 июня, РИА Новости главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что данные о выдаче нового архитектурно-градостроительного решения (АГР) есть в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Москвы.

«Достигнуто принципиальное решение о замене прежней архитектуры более актуальной, современной и легкой», — рассказал Кузнецов. Он пояснил, что прежнее АГР опиралось на один большой объем, который был характерен для «лужковской архитектуры 90-х годов». В свою очередь, новый проект предполагает разделение на четыре элегантные части, что сделает его «воздушнее».

«При этом габариты комплекса мы не меняем, поскольку у инвестора на руках есть все документы, позволяющие оставаться в прежних показателях», — заключил архитектор.

По словам Кузнецова, как только завершатся переговоры с инвестором, москвичи увидят финальный визуальный ряд. Отмечается, что в здании сохранят кинозал.

2 декабря 2019 года в Москве начался снос кинотеатра, за день до этого в «Соловье» прошел последний киносеанс. Отмечалось, что владельцы не успели вывезти оборудование из кинотеатра, и в нем начали орудовать мародеры.

Киноцентр «Соловей» на 24 зала был построен в 1989 году на Дружинниковской улице. Разрешение на снос собственник здания получил в октябре 2018 года, на его месте планируется построить гостиницу и деловой центр. Горожане выступали против закрытия кинотеатра, однако спасти его не удалось.

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