Проезд в московском метро стал бесплатным

Проезд в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК) стал бесплатным до 6:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, передает агенство «Москва».

«В период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Кроме того, мы подготовили традиционный новогодний подарок для жителей города — проезд на метро и МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь (с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января)», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также он напомнил о том, что c 1 по 9 января парковка в Москве будет бесплатной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин под Новый год открыл новую станцию метро — «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Это уже десятая станция БКЛ. «Еще очень важно — сделан огромный задел: больше 90 процентов тоннелей БКЛ пройдено», — сказал он. БКЛ разгрузит радиальные направления метро, создаст дополнительные связки между районами, отметил градоначальник.

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