Прошедший июнь стал одним из самых теплых в истории Москвы

Июнь 2019 года стал одним из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура за месяц оказалась на три градуса выше многолетних значений, сообщает портал «Метеоновости».

В конце первой декады июня температура воздуха превышала обычные для этой поры показатели на семь — девять градусов Цельсия. Днем термометры показывали 30 градусов тепла, а иногда и выше.

«Именно в этот период отмечалась самая высокая температура месяца, 9 июня на станции ВДНХ она повысилась до 31,2 градуса. Теплыми были и ночи, от 10 до 15, а временами и до 18 градусов», — рассказали метеорологи.

Несмотря на такие высокие показатели, июнь 2019 года занял лишь 11 место среди наиболее теплых за весь период наблюдений.

29 июня в Москве стал самым холодным днем более чем за 70 лет. На метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись только до 11 градусов Цельсия при норме в 22-23 градуса.

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