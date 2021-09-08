Россиянин зарубил ножом свою собаку и был осужден соседями

Мужчина зарубил топором свою собаку, заявив участковым, что это была самооборона. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в подмосковном Молодежном. Уточняется, что россиянин часто видели гуляющим с питомцами, в социальных сетях он также публиковал позитивные посты о животных. Однако на днях труп его собаки породы стаффорширдский терьер по кличке Кинг обнаружили на мусорке с многочисленными колотыми ранами. После этого соседи вызвали участкового, которому хозяин животного признался, что убил его непальским ножом кукри из-за того. По его словам, собака проявила агрессию и накинулась на него.

Однако в эту версию произошедшего поверили только правоохранители — соседи мужчины считают, что он действовал из-за соображения жестокости и называют его живодером. Их показания косвенно свидетельствуют о нездоровых наклонностях мужчины. Жильцы дома утверждают, что хозяин мертвого пса очень часто меняет животных.

Ранее, в июле, ротвейлер напал на двоих детей в Подмосковье: четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика. Отогнать животное помогли прохожие, которые прибежали на крики матери детей и хозяйки собаки.

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