Противостояние плитки и светофора озадачило москвичей

Пользователь развлекательного портала Pikabu опубликовал фотографию, на которой запечатлен светофор, установленный посреди вымощенного плиткой широкого тротуара.

По словам автора поста, снимок был сделан на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. «Плитка vs Светофор. При реконструкции улицы не смогли согласовать снос светофора», — написал он.

Также пользователь приложил к посту фотографию, на которой можно увидеть, как улица выглядела до благоустройства. Изначально светофор располагался у проезжей части и регулировал движение транспорта, однако в ходе ремонтных работ тротуар значительно расширили, а светофор остался на прежнем месте.

В комментариях некоторые юзеры возмутились тем, что в столице начали активно расширять тротуары. «Там 800 человек за минуту проходит, как на перекрестках Токио?» — поинтересовался один из них. «Дал Бог плитку, даст и тротуар», — философски отметил другой.

Однако нашлись и те, кто оценил широкие московские тротуары. «Вы бывали во Владивостоке? На наших тротуарах, на многих улицах, в том числе в центре, не могут разойтись два человека, приходится бочком идти», — заметил один из пользователей. «Стоп! Это в какой параллельной вселенной расширяют тротуар за счет дороги? Я туда хочу. У меня в городке везде где только можно, тротуар просто аннигилировали», — пожаловался другой.

В июле пользователи сети уже обращали внимание на масштаб работ по благоустройству, которые велись на Большой Дорогомиловской улице. «Вот это я понимаю, ТРОТУАРИЩЕ», — писали они.

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