Психически нездоровая россиянка решила выселить своих детей из дома

В тот раз в отношении садистки возбуждали уголовное дело, однако реальную ответственность она так и не понесла. После случившегося супруги развелись, и суд постановил, что мать может видеться с детьми несколько раз в месяц, но проживать они должны с отцом в доме, который ранее приобрели супруги. «Мы купили землю, построили дом совместно, тогда я не думал ни о разводах, ни о чем, поэтому земля и дом были оформлены на Анастасию», — рассказывает Маципуло. Тогда женщина подарила дом детям, однако вскоре после развода передумала и решила вернуть жилплощадь себе. И это может получиться, так как в тот момент, когда женщина подписывала дарственную, она проходила лечение в психиатрической клинике, и ее решение может быть признано нелегитимным. «По одному решению суда мать может видеть детей два раза в месяц, а по-другому — ее вновь должны вселить в дом, где проживают дети», — рассказывает знакомая семьи Ирина Потапова.

В связи со сложившейся ситуацией глава семейства обязан впустить в дом бывшую жену, однако он всячески пытается избежать этого, так как боится за здоровье и жизни своих детей. По мнению мужчины, неадекватная россиянка может причинить им вред. Юристы говорят, что Анастасия вправе распоряжаться домом, как хочет, а прописка детей — просто формальность. «Она вправе снять с регистрационного учета и супруга, и несовершеннолетних детей. Поскольку местожительство их определено с отцом. Отец вправе поменять местожительство», — пояснил юрист Тимур Матвеев. Однако Маципуло с этим не согласен и намерен отстоять половину дома в суде.

Ранее 11-летний москвич из многодетной семьи обвинил мать в истязаниях и сбежал.