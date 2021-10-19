Психолог дал россиянам советы по борьбе с осенней депрессией

Семейный психолог Светлана Ладейщикова рассказала, что скорректировать свое психологическое состояние помогает воздействие на органы чувств. В первую очередь, необходимо компенсировать отсутствие солнца осенью искусственным светом в помещениях. Кроме того, следует бывать на улице в светлое время суток хотя бы полчаса в день.

Специалист предложила склонным к депрессии россиянам слушать больше позитивной или нейтральной музыки и не поддаваться желанию «расчесать душевные ранки» с помощью меланхоличных композиций. «Джаз, классика, латина, поп-музыка — не так важно. Только бы без страданий», — подчеркнула Ладейщикова, отметив, что музыкальные образы способны менять настроение человека, проникая в подсознание.

Кроме того, психолог порекомендовала носить одежду ярких цветов. По ее словам, черные, серые и коричневые наряды неосознанно влияют на расположение духа.

К этим рекомендация Колобова добавила советы, связанные с физическим здоровьем и активностью. Для борьбы с сезонной депрессией необходимо ходить пешком, спать достаточное количество часов и ложиться в одно и то же время. Нейропсихолог порекомендовала не садиться на диету осенью, так как организм воспримет это как дополнительный стресс.

Ранее в Москве открылся бесплатный центр психического здоровья. Туда могут обратиться те, кто страдают от тревожности, фобий, депрессии, бессонницы и других проблем без грубых нарушений психики.