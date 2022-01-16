Психолог назвала главный признак эмоционального выгорания

Семейный и детский консультант, коуч и психолог Екатерина Давыдова в беседе с «Мослентой» назвала главный признак эмоционального выгорания на работе.

«Самый главный признак — это неудовлетворенность. Снижается продуктивность, появляется хроническая усталость», — заявила эксперт. Психолог пояснила, что при выгорании мотивация, которая привлекала человека в начале работы, больше не оказывает на него влияние. Эксперт добавила, что выгореть можно в любом возрасте, особенно в том случае, если профессия связана с общением с людьми.

Психолог подчеркнула, что в таком состоянии организм реагирует на стресс и пытается справиться с ним различными способами. «У большинства это проявляется в физических симптомах — начинаются частые болезни. Кто-то уходит в девиантное поведение — к примеру, человек позволял себе бокал вина раз в две недели, а при выгорании начал регулярно выпивать», — рассказала Давыдова.

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