Психолог перечислила признаки сезонной депрессии

Психолог, эксперт по развитию личности, ментор и коуч Анастасия Волошина перечислила признаки так называемой «сезонной депрессии» — хандры, захватывающей россиян после зимних праздников. О них эксперт рассказала «Мосленте».

«Новогодние праздники закончились, а до окончания зимы еще долго», — пояснила Волошина, подчеркнув, что плохая погода и окончание каникул могут спровоцировать упадок настроения. Первым признаком депрессии психолог назвала апатию и практически полное отсутствие желания что-либо делать, когда хочется просто лечь и лежать.

«Также часто встречаются слабость, сонливость и упадок сил, при этом человек рассеян и заторможен, может с трудом выполнять привычные действия», — отметила эксперт. Кроме того, у страдающих хандрой ухудшается настроение. Это может происходить как резко, так и по нарастающей.

«Здесь же чувство ненужности, часто сопровождается пессимистичностью, нарушением аппетита и сна», — заключила психолог.

Ранее эксперт назвала способы борьбы с сезонной хандрой. В список вошли сбалансированное питание, использование естественного дневного света и позитивное общение.