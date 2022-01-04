Психолог назвала способ прийти в себя после Нового года

Главный психолог телепроекта «Пацанки» Любовь Розенберг в беседе с «Мослентой» назвала действенный способ прийти в себя после Нового года.

«У каждого из нас свой психотип и своя энергоемкость. Перед новогодними праздниками, когда мы только представляем себе, что вот сейчас начнется вся эта беготня с подарками и продуктами, с приготовлениями особенных блюд к новогоднему столу, с украшением дома и поздравлениями всех друзей, родственников и коллег, нам может стать не по себе», — отметила Розенберг, добавив, что на организацию «счастливого Нового года» многие затрачивают слишком много энергии. «И самое важное: 90 процентов всех этих действий мы совершаем не столько для себя, сколько из обязательств перед другими», — подчеркнула она.

По словам специалиста, слишком малая часть людей успевает подготовиться к празднику заранее и купить все подарки. Большинство вспоминают о нем в самый последний момент и начинают бегать по магазинам. Спешка и спутанность мыслей приводят к большому количеству ссор и конфликтов с окружающими. В итоге, когда наконец наступает новогодняя ночь, люди чувствуют себя полностью обессиленными.

«Самый правильный выход — дать себе пару свободных дней, просто полежать, забыть обо всем, посмотреть кино, прийти в чувства. Если разрешить себе этот отдых, перенести все остальные планы чуть дальше, освободить место только для себя, можно восстановиться за это короткое время. Но для этого важно именно получать удовольствие от отдыха, от разрешения самим себе ничего не делать», — подчеркнула Розенберг.

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