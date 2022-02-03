Психолог обвинила в абьюзе отца девятилетней студентки МГУ

Педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук назвала отца девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой абьюзером. Своей позицией она поделилась с «Мослентой».

Абьюзивными отношениями в психологии называются те, где личные границы одного из участников систематически нарушаются с целью подавления его воли. «Мой личный взгляд на ситуацию: происходящее с Алисой Тепляковой — это родительский абьюз. Психика ребенка даст ответ в период пубертата, а во взрослом возрасте Алису ждет откат», — отметила эксперт.

По мнению Левчук, к тридцати годам девочка не будет отличаться от сверстников знаниями и навыками, но останется травмирована и возненавидит отца. «Обретя свободу, ребенок отвергнет все, что было ему насильно навязано. Он не выбирал учиться, не выбирал достигать, не выбирал быть послушным и аккуратным. А значит, стоит родителям потерять власть, и все это будет сожжено», — пояснила она.

Психолог обвинила Евгения Теплякова, инициировавшего обучение девятилетней дочери в вузе, в желании достичь таким образом личной популярности и укрепить свое эго. «Вообще родители часто за деревьями не видят леса. Они так фиксируются на оценках, экзаменах и медалях, что забывают, что цель — вырастить адаптированного к жизни ребенка, который не будет страдать и сможет эффективно о себе позаботиться, а в идеале будет счастливым», — заключила Левчук.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров посоветовал вернуть Теплякову в школу, так как ей рано учиться в вузе.