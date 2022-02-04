Психолог предсказала девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой нервный срыв

Педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук предсказала девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой нервный срыв. Об этом она заявила в разговоре с «Мослентой».

По мнению Левчук, момент истощения девочки будет выглядеть как «серьезная болезнь физического и/или ментального здоровья». «Давайте посмотрим на происходящее даже не с точки зрения педагогики и нейрофизиологии, а с позиции здравого смысла. У человека (отвлечемся от ребенка) нет личного пространства, нет личной внутренней мотивации на сверхдостижения, нет ощутимой награды за преодоление себя», — пояснила психолог. Она отметила, что вместо этого в жизни Тепляковой присутствуют нагрузка, перманентное внимание СМИ и конфликтный отец.

«Высшее образование — это марафон. И любой марафонец знает, что нужно правильно расходовать силы, чтобы не сойти в середине дистанции», — отметила Левчук. Эксперт подчеркнула, что ребенку в такой ситуации нужна мощная мотивация и контроль, но запас психологической прочности не бесконечен. «Все эти "взрослые" болезни, такие как депрессия, выгорание, тревожное расстройство, в случае Алисы резко помолодеют. Ребенок выгорит. И тут вопрос не способностей, а того, что эти механизмы одинаково работают у всех людей, а Алиса — такой же маленький человек», — заключила психолог.

Ранее психолог, сертифицированный преподаватель и автор книг и статей по эмоционально-образной терапии Светлана Ладейщикова назвала драматической ситуацию с обучением ребенка в МГУ.