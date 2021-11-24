Психолог призвала наказать по закону избивших одноклассницу школьниц

Подобные поступки, по ее словам, возникают в подростковом возрасте из-за отсутствия страха и понимания, что потом придется отвечать за последствия. «Школа в принципе — агрессивная среда. Когда подростки не заняты ничем, им некуда деть свою энергию. Ею надо заниматься прицельно, направлять в позитивное русло», — объясняет Ладейщикова, уточняя, что буллинг в школе был всегда, однако сейчас чаще начали освещать данную проблему. Эксперт отметила, что обычно проявляют агрессию дети без присмотра, те, чьи родители мало уделяют им времени и занимаются иными делами и вопросами: работают или пьют.

«В агрессии как таковой нет ничего плохого, но, если она не направлена на какие-то достижения, она становится разрушающей. Направление детей должно исходить от всех: от родителей, школы и общества. Потом эти дети вырастают и, оборачиваясь назад, сами себя не узнают, удивляясь, как они могли это делать. Очень важно подростка в этот момент подхватить», — продолжает Ладейщикова.

В заключение она отметила, что это дело должно дойти до полиции, не оставшись на внутрисемейном уровне, так как пострадавшей девочке сейчас очень важно понимать, что с ней поступили несправедливо. И, если ее обидчики не понесут никакого наказания, она может впоследствии принять комплекс жертвы и поверить, что такое поведение с ней допустимо. «Я так понимаю, что никого не посадят, так как это подростки, но справедливость должна восторжествовать, иначе цена этому — сломленный человек. И, конечно, пострадавшего ребенка следует перевести в другую школу», — резюмировала психолог.

Ранее в подмосковной Электростали девочки избили одноклассницу за хорошие оценки и сняли издевательства на видео. На кадрах видно, как школьницу несколько раз бьют по лицу, после чего она начинает плакать.