Психолог рассказала о влиянии предстоящего снегопада на состояние москвичей

Семейный психолог Светлана Ладейщикова рассказала «Мосленте», как предстоящий снегопад в столице повлияет на психологическое состояние москвичей. По ее словам, люди могут отреагировать на такие погодные проявления по-разному.

«Я думаю, что, во-первых, многие сильно обрадуются снегу, потому что будет заметная перемена цветового фона — пейзаж сразу станет другим. Во-вторых, как я понимаю, осадки скажутся на движении на дорогах, оно наверняка будет местами парализовано. Из-за этого можно спрогнозировать растерянное состояние у некоторых людей», — объяснила эксперт.

В-третьих, Ладейщикова отметила, что перемена погоды скажется на соматике: многие могут впасть в уныние, поскольку сейчас люди на фоне пандемии коронавируса очень зависимы от любых перемен, в том числе метеорологических. На общем тревожном фоне при снижении давления или изменении погодных условий многие могут чувствовать себя неважно. «Это вызовет у всех разные состояния: те, у кого назревает какой-то негатив, уйдут в него. Другие же могут почувствовать растерянность, а третьи — счастье. В любом случае изменения будут: либо в лучшую, либо в худшую сторону», — резюмировала психолог.

Ранее стало известно, что в субботу, 20 ноября, москвичам пообещали самый сильный за 73 года снегопад. По данным метеорологов, подобного рода интенсивные осадки в это время года фиксировались с 1948 года лишь трижды.