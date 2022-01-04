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Психолог заявила о неактуальности персонажей фильма «Ирония судьбы»

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Психолог заявила о неактуальности персонажей фильма «Ирония судьбы»
Кадр: фильм «Ирония судьбы»

Психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева заявила о неактуальности персонажей советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». В беседе с «Мослентой» она отметила, что, если смотреть на содержание этого фильма взглядом современного человека, можно «только ужасаться».

«Персонажи старого кино в наши дни уже не актуальны. Можно давать им какой угодно разбор, можно нарочно искать слабохарактерных героев. Картинка этой любви далеко не идеальна, но здесь выбор каждого — видеть то, что хочется увидеть», — считает эксперт, уточняя, что режиссер Эльдар Рязанов закладывал в кино прежде всего идею новогоднего чуда. Поэтому, отмечает психолог, имеет смысл сосредоточиться на основной идее фильма, порадоваться ей, не выискивая скрытые смыслы.

«Сейчас многие стали опасаться этих фильмов, так как в них демонстрируются не те модели поведения, которые нормальны в наши дни. Но, между прочим, это хороший повод обсудить старые и новые ценности, заглянуть в то время и чуть больше понять своих старших родственников», — резюмировала Зиновьева.

Ранее психолог Светлана Ладейщикова посоветовала московским родителям на фоне эпидемиологической ситуации беречь свою энергию и как можно больше времени уделять детям на новогодних праздниках.

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