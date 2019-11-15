Птицы в Москве продолжили жить в летнем режиме

Аномально теплая погода в Москве привела к тому, что птицы продолжают жить в летнем режиме и не перелетают в поисках еды. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на орнитолога Вадима Мишина.

«Из-за чрезмерного теплого ноября до сих пор еще не закончилась тяга вальдшнепов, они уже должны были к ноябрю все перелететь, но они до сих пор еще летят», — рассказал он.

По его словам, из-за теплого ноября задерживаются зимние реакции птиц. К примеру, процесс задержан у снегирей, свиристелей, синиц и других птиц, которые собираются в стаи и перелетают в поисках пищи. Это связано с тем, что сейчас для них доступен почвенный корм, который не закрыт снегом. «Снежный покров не лег, не закрыл, и птицам нет необходимости искать кустарники, перелетать, объединяться в группки и так далее», — добавил Мишин.

Тем не менее, как отметил орнитолог, позднее пернатые перейдут в зимний режим.

7 ноября синоптики сообщили, что предстоящий зимний сезон может быть назван вишневым из-за прогноза превышения температурной нормы. Этим термином синоптики обозначают зимний сезон, когда средняя температура воздуха выше климатической, а в таких случаях на картах аномалии выделены розовым цветом. Предстоящей зимой средняя температура будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса, в связи с чем, по мнению специалистов, можно ввести термин «вишневая зима».

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!