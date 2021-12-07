Путин и Собянин открыли десять станций московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыли десять станций столичного метро. Об этом сообщило агентство «Москва».

Станции входят в участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от «Мневников» до «Каховской». Длина новых путей составляет более 21 километра, добавил столичный дептранс.

«Президент России и мэр Москвы открыли самый протяженный участок столичного метро за всю его историю, запущенный одновременно. Впервые сразу 11 районов с запада на юг соединились самым быстрым транспортом — Большой кольцевой линией метро», — заявил руководитель департамента Максим Ликсутов. По его словам, 450 тысяч москвичей получили метро в шаговой доступности от дома.

Ранее стало известно, что в столичном метро поменяют более 30 тысяч схем и 59 тысяч указателей перед открытием участка БКЛ от «Каховской» до «Терехово». Кроме того, до 2024 года в Москве построят 35 станций метро.