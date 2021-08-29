«Пьяная» дорожка в Москве развеселила россиян
Кривая дорожка через газон на Алтайской улице на востоке Москвы развеселила россиян. Фотографии опубликовал Telegram-канал «Москва - новостная».
«Пьяная дорожка забавляет местных жителей», — говорится в подписи к снимкам.
Москвичи с иронией восприняли изогнутый путь через будущий газон. «Пусть дерево там посадят. Типа дерево обходили», «Не грязь, и уже хорошо», «И тааааак сойдет», — написали пользователи сети.
Один из комментаторов предположил, что рабочие начали строительство дорожки с разных концов и «немного не сошлись». А одному москвичу дорожка и вовсе напомнила кишечник.
Ранее сообщалось о том, что мэр Москвы Сергей Собянин поделился проектами по благоустройству территорий на востоке и юго-востоке столицы. Преобразования в рамках программы 2021 года затронут сразу шесть районов: Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовку.
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