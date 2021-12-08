Пьяные работники фирмы потеряли автомобиль с 50 миллионами рублей в Москве

В Москве двое работников фирмы в состоянии алкогольного опьянения потеряли служебный автомобиль, в котором находилась сумка с 50 миллионами рублей. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, 39-летний водитель организации и 42-летний мужчина, являющийся ее доверенным лицом, заселились в отель, где на протяжении дня распивали спиртные напитки. В ночь на среду, 8 декабря, сотрудники спохватились, заметив пропажу служебного автомобиля вместе с крупной суммой денег в его салоне, и вызвали полицию.

В скором времени авто было обнаружено на стоянке того самого отеля, где проводили досуг мужчины. При этом часть денег оказалась еще у одной работницы фирмы.

Женщина предъявила доверенность от организации на машину, объяснив, что лично припарковала автомобиль на стоянку отеля, обнаружив на заднем сиденье разбросанные в большом количестве денежные средства. Она собрала купюры и отнесла к себе в номер с целью сохранности и последующей передачи фирме. По словам сотрудницы, ключи от авто ей передал сам водитель, который не мог управлять машиной из-за сильного опьянения.

Объяснить хронологию событий, а также каким образом деньги оказались разбросанными по салону автомобиля, пьяные коллеги так и не смогли.

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