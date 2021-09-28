Пьяные россияне прогулялись по тоннелю московского метро
В тоннеле на станции «Комсомольская» московского метро задержали двух россиян. Мужчины спустились с платформы в состоянии алкогольного опьянения и прогулялись по путям, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.
На предоставленных кадрах видно, как россияне заходят за ограждение на платформе. На видео также попал допрос хулиганов, в ходе которого один из них отрицает, что спускался в тоннель.
Задержанные оказались приезжими 30 и 40 лет. На мужчин составили протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1. КоАП России («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Суд приговорил их к административному аресту на двое суток.
После инцидента столичный метрополитен напомнил, что подобные действия нарушают общественный порядок и создают угрозу жизни и здоровью.
Ранее пассажиру метро сломали нос в ходе конфликта на станции «Юго-Восточная». Перед этим мужчина вступил в словесную перепалку с двумя уроженцами из регионов России.