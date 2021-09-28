Пьяные россияне прогулялись по тоннелю московского метро

В тоннеле на станции «Комсомольская» московского метро задержали двух россиян. Мужчины спустились с платформы в состоянии алкогольного опьянения и прогулялись по путям, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.

На предоставленных кадрах видно, как россияне заходят за ограждение на платформе. На видео также попал допрос хулиганов, в ходе которого один из них отрицает, что спускался в тоннель.