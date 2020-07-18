Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео

В Москве пьяный мужчина подрался со шлагбаумом и попал на видео. Запись публикует Telegram-канал «Что там в Москве?» в субботу, 18 июля.

Уточняется, что инцидент произошел в районе проспекта Вернадского. На кадрах видно, как москвич яростно хватает шлагбаум, приподнимает его и отрывает. Все это время он продолжает кричать. На заднем фоне стоит машина, которая не может выехать с территории двора.

Ранее в Москве мужчина на электросамокате сбил женщину с ног и попал на видео. На записи видно, как горожанка собралась перейти на другую сторону проезжей части во дворе. Она посмотрела по сторонам и затем пошла вперед. Однако, сделав несколько шагов, от резкого и неожиданного удара женщина отлетает на несколько метров и падает на асфальт.

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