В Москве мужчина на электросамокате сбил женщину и попал на видео

В Москве мужчина на электросамокате сбил женщину с ног. Видео опубликовало в четверг, 16 июля, издание Mosmap в своем Telegram-канале.

На записи видно, как горожанка собралась перейти на другую сторону проезжей части во дворе. Она посмотрела по сторонам и затем пошла вперед. Однако, сделав несколько шагов, от резкого и неожиданного удара женщина отлетает на несколько метров и падает на асфальт. Въехавший в нее молодой человек упал с электросамоката.

К пострадавшим подбежала женщина, чтобы помочь москвичке встать на ноги. В этот момент виновник аварии быстро собрался и хотел поехать дальше, но его остановила очевидица происшествия и начала что-то говорить. Он приблизился к потерпевшей и помог ей встать и перейти с дороги на более безопасное место.

Отмечается, что из-за сильного столкновения с водителем электросамоката женщина получила несколько травм. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело в отношении молодого человека.

11 сентября 2019-го в в Московской области впервые зарегистрировали ДТП с участием электросамокатов. Начальник управления регионального Минтранса Виктор Щулепников заявил о необходимости на федеральном уровне признать владельцев данного транспорта участниками дорожного движения. «Нет речи о том, что для покупки самоката будут отдельные права, но проверка знаний ПДД необходима», — пояснил он.

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