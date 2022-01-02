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Пьяный мужчина зажег фейерверк в подъезде и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Бушующий мир»
Пьяный мужчина зажег фейерверк в подъезде. Инцидент попал сразу на две камеры видеонаблюдения, записями с которых поделился Telegram-канал «Бушующий мир».
По какой причине мужчина решил устроить салют внутри дома, а не на улице, неясно. Автор поста предположил, что у героя видео замерзли руки.
Пользователи сети поступок пьяного не оценили и возмутились таким поведением.
Ранее юрист напомнила россиянам об ответственности за запуск фейерверков.