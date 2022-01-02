Пьяный мужчина зажег фейерверк в подъезде и попал на видео

Пьяный мужчина зажег фейерверк в подъезде. Инцидент попал сразу на две камеры видеонаблюдения, записями с которых поделился Telegram-канал «Бушующий мир».

По какой причине мужчина решил устроить салют внутри дома, а не на улице, неясно. Автор поста предположил, что у героя видео замерзли руки.