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Пьяный мужчина зажег фейерверк в подъезде и попал на видео

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Пьяный мужчина зажег фейерверк в подъезде и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Бушующий мир»

Пьяный мужчина зажег фейерверк в подъезде. Инцидент попал сразу на две камеры видеонаблюдения, записями с которых поделился Telegram-канал «Бушующий мир».

По какой причине мужчина решил устроить салют внутри дома, а не на улице, неясно. Автор поста предположил, что у героя видео замерзли руки.

Пользователи сети поступок пьяного не оценили и возмутились таким поведением.

Ранее юрист напомнила россиянам об ответственности за запуск фейерверков.

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