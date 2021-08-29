Пьяный россиянин избил сотрудницу «Пятерочки» и попал на видео

В подмосковном Щелково нетрезвый покупатель набросился на администратора «Пятерочки» и попал на видео. Кадры нападения опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На ролике видно, как пьяный мужчина набрасывается на сотрудницу в продуктовом зале и бьет ее по голове. Во время драки покупатель стягивает с администратора верхнюю часть одежды, работница остается в майке.