Пьяный житель Москвы напал соседа и сбил его собаку

Житель Москвы избил соседа и через некоторое время сбил его собаку, сообщили в пресс-службе в управлении МВД России по столице.

Уголовное дело возбудили в отделе МВД по Можайскому району, куда обратилась местная жительница. Она рассказала, что на супруга в неадекватном состоянии напал один из соседей. Этот мужчина затем сбил принадлежащую супругам собаку.

В ходе опроса стало известно, что пьяный нарушитель нанес мужу заявительницы несколько ударов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Полиция установила подозреваемого и опросила его. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения москвич отказался. На него составили административный протокол.

Ранее в столице произошла драка между двумя мужчинами, которые ранее заключили договор о продаже автомобиля. По данным издания, после продажи машины выяснилось, что на ней есть неоплаченные штрафы. Покупатель обратился к бывшему владельцу с просьбой оплатить задолженность, однако последний отказался. В результате мужчины поссорились.

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