Пьяный житель Подмосковья пытался изнасиловать дочь

В подмосковных Люберцах местный житель попытался изнасиловать собственную дочь. Он был в нетрезвом состоянии. О происшествии сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Пытаясь спастись от пьяного отца, дочь выпрыгнула с балкона четвертого этажа. Девушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами лодыжки и позвоночника, отмечает РЕН ТВ. Уточняется, что отец сначала избил дочь, а затем попытался ее изнасиловать.

После произошедшего мужчину задержали полицейские. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следственный комитет заявил, что собирается ходатайствовать о его аресте.

Ранее жительницу северо-запада Москвы изнасиловали в собственной квартире. К ней домой проник 23-летний горожанин.

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