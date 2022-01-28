Пять ресторанов в Москве пригрозили закрыть за несоблюдение санитарных норм

Пяти ресторанам в центре Москвы пригрозили закрытием на 90 суток за нарушение санитарных норм и мер по профилактике распространения COVID-19, пишет агентство новостей «Москва» со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Андрея Поплавского.

Речь идет о заведения «Pino», «Pinch», «Loro», «Koji», «Lucky Izakaya Bar». Известно, что сотрудники во время работы находились на территории ресторанов без средств индивидуальной защиты. Также были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом. «Небольшие помещения ресторанов были переполнены людьми. Обеденные столы размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами. Кроме того, не было организовано проведение термометрии и недопуск к обслуживанию посетителей при повышенной температуре», — объяснил Поплавский.

В подобных случаях юридическим лицам грозит штраф в 300 тысяч рублей, а предприятию — до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.

Ранее ночной клуб «Главclub» на юге Москвы пригрозили закрыть на 90 суток за нарушение санитарных норм.