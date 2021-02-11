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Пятеро рабочих погибли в Подмосковье
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Тела пяти человек нашли в строительной бытовке в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, рабочие погибли от отравления угарным газом, при этом пожара в помещении не было.
ТАСС в свою очередь уточняет, что ЧП произошло на территории строительного городка ЦКАД в деревне Болкашино. Все погибшие являются гражданами России.
На месте случившегося работают следователи.
Ранее, в январе, сообщалось о пожаре в жилом доме в Москве, в результате которого погибли четыре человека. Возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже многоэтажки на Беловежской улице.
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