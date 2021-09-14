Ранее судимая россиянка ударила приятеля ножом в живот

Жительница Москвы ударила собутыльника ножом в живот во время застолья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, совместное распитие спиртного привело приятелей к конфликту. В ходе перепалки россиянка взяла нож и ударила мужчину в живот.

Сообщается, что преступница была ранее судима за убийство. Ее задержали и завели на нее уголовное дело. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Обстоятельства инцидента уточняются, проводится проверка.

Ранее контролер на станции «Воронок» в подмосковном Щелково ударил безбилетника ножом в шею. Перед этим между мужчинами произошла драка. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

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