В Подмосковье контролер несколько раз ударил безбилетника ножом в шею

Пассажир поезда и охранник-контролер устроили драку на станции «Воронок» в подмосковном Щелково. Конфликт закончился тем, что сотрудник ЧОПа ударил безбилетника ножом в шею несколько раз. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где его состояние оценили как тяжелое.

После конфликта следователям удалось задержать охранника железнодорожной станции. Им оказался мужчина 1994 года рождения. Уточнялось, что контролер нанес пассажиру не менее трех ножевых ранений в область шеи. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

На данный момент пострадавший мужчина 1973 года рождения находится в отделении реанимации.

Ранее злоумышленник нанес москвичке около десяти ударов ножом в районе Новогиреево и скрылся с места происшествия. Полиция смогла найти нападавшего. Оказалось, что женщина работала сиделкой и ухаживала за проживающей в этом доме пенсионеркой. Злоумышленник позвонил в домофон, представившись курьером, и напал на жертву.

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