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Расчлененное тело пенсионерки нашли в квартире на северо-западе Москвы

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Расчлененное тело пенсионерки нашли в квартире на северо-западе Москвы
Фото: Depositphotos

В квартире на северо-западе Москвы нашли расчлененное тело женщины 67 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Дверь в квартиру была заперта, ее вскрыли прибывшие на место специалисты. Внук убитой рассказал, что его бабушка уехала из Твери и пропала.

Правоохранители начали проверку по факту расправы над пенсионеркой. Выясняются возможные мотивы преступления и обстоятельства.

Ранее в частном доме в Подмосковье обнаружили труп с отрубленными руками. В убитом опознали 45-летнего жителя Ногинска. По предварительным данным, его несколько раз ударили топором, после чего отрубили конечности.

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