В частном подмосковном доме обнаружили труп с отрубленными руками

Расчлененный человеческий труп обнаружили в одном из частных домов в подмосковном Ногинске. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, тело нашла местная жительница. Убитого удалось опознать: им оказался 45-летний житель Ногинска. По предварительным данным, мужчину несколько раз ударили топором, после чего отрубили ему руки.

В совершении преступления правоохранительные органы подозревают 59-летнего жильца того же дома и его 46-летнего знакомого.

Ранее в октябре в подмосковном Одинцове были обнаружены два трупа пенсионеров — женщины и мужчины, причем у мужчины были ампутированы обе ступни. Позже стало известно, что мужчина умер в результате конфликта со своим сыном, а его супруга — от сердечного приступа.