Раскрыт план открытия московских ресторанов после карантина

Рестораны в Москве могут открыться после 11 мая. Такой план раскрывается в рекомендациях Роспотребнадзора, разосланных бизнесу, сообщает «Комсомольская правда».

В документе указано, что открываться предприятия общественного питания будут поэтапно. С началом выхода людей из массовой самоизоляции заработают кафе площадью до 50 квадратных метров — при условии, что в залах будет не более пяти столов на одно-два посадочных места.

Также владельцам ресторанов рекомендуют обеспечить заведения пластиковой посудой. Отмечается, что нельзя будет проводить банкеты и поминки.

Позже, при стабилизации ситуации, разрешат работу кафе с залами до 20 мест.

В штатном режиме сотрудники будут обязаны продолжать работу в масках и перчатках и измерять температуру по прибытии на работу.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 50 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 4 610 человек, умерли — 546.

В России на 29 апреля количество зараженных COVID-19 достигло 99 399. За последние сутки выявлено еще 5 841 случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286, умерли 972 пациента.

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