Раскрыт рецепт здорового шашлыка

Для того чтобы праздничные майские выезды на шашлыки не сказались отрицательно на здоровье, необходимо соблюдать некоторые правила. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, передает ТАСС в понедельник, 29 апреля.

По ее словам, в первую очередь следует позаботиться о выборе диетического, нежирного сорта мяса (либо птицы, рыбы), которое можно запечь на решетке, шампурах или в фольге. «Рекомендуется использовать в маринаде лимон и отказаться от использования майонеза. (...) Мясо для шашлыка следует довести до готовности, избежав при этом пригорания», — отметила собеседница агентства.

Стародубова советует употреблять готовый шашлык с большим количеством свежих или запеченных овощей и трав и традиционными соусами — ткемали, томатным и подобными. Также, согласно ее рекомендациям, блюдо стоит запивать водой, избегая добавления к трапезе сладких напитков или алкоголя.

«Пищеварительная система и без этого в данном случае подвергается значительной нагрузке», — подчеркивает диетолог.

17 апреля сообщалось о том, что в Москве анонсирован старт шашлычного сезона. По словам синоптиков, в регионе постепенно устанавливаются благоприятные погодные условия для выезда на природу.

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