В Москве анонсировали старт шашлычного сезона

На грядущих выходных в столичном регионе прогнозируются благоприятные погодные условия. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает в среду, 17 апреля, агентство «Москва».

Согласно предварительным данным, в субботу, 20 апреля, в городе ожидается до плюс 12 градусов, в воскресенье, 21 апреля — до 15 градусов тепла. «В эти выходные можно выходить на шашлык. Погода будет комфортная и теплая», — подытожил собеседник агентства.

Он добавил, что в понедельник, 22 апреля, столбики термометров могут подняться до отметки плюс 17 градусов, а в ночное время не прогнозируются заморозки.

По словам Вильфанда, грядущее лето на территории страны будет теплым.

Ранее стало известно, что к концу текущей недели в столичном регионе сильно потеплеет. При переменной облачности осадков не ожидается. Основным неблагоприятным фактором станет высокий фон атмосферного давления, которое может подняться до 762 миллиметров ртутного столба.