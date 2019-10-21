Раскрыта новая возможность для клиентов каршеринга

Клиенты компании YouDrive, предлагающей услуги каршеринга, смогут приобрести машины из ее автопарка. Об этом сообщил представитель организации, пишет в понедельник, 21 октября, принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам источника, новая опция уже доступна для пользователей — соответствующую заявку на покупку или полноценный тест-драйв в рамках аренды уже можно оставить в приложении. На данный момент для приобретения доступны 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска. Утверждается, что их цена будет ниже средней на вторичном рынке и сформируется в зависимости от состояния авто и его остаточной стоимости.

«У нас во владении есть машины, которые находятся в хорошем состоянии, и есть более миллиона пользователей, большая часть из которых автовладельцы. Для них это возможность приобрести хорошо знакомый автомобиль по привлекательной цене», — сказал гендиректор YouDrive Борис Голиков и добавил, что стоимость авто составляет менее полумиллиона рублей, что на 60 процентов ниже стоимости новой машины.

Отмечается, что в распоряжении YouDrive всего около двух тысяч транспортных средств, в числе которых Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3. Однако в компании намерены распродавать лишь те автомобили, чей срок службы в каршеринге — три года — подходит к концу.

30 сентября стало известно о том, что в Москве появился каршеринг электромобилей. Жителям столицы начали предлагать в аренду электромобили Nissan Leaf. Соответствующий сервис запустил «Яндекс.Драйв».

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