В Москве появился каршеринг электромобилей

Зарядкой электрокара занимаются представители компании. В случае, если машина разрядится во время поездки, к клиенту приедет эвакуатор.

В настоящее время в городе насчитывается около 40 действующих зарядных станций в зоне платных парковок. «Мы, конечно, хотим, чтобы городская инфраструктура зарядных станций для электромобилей расширялась», — отметил представитель «Яндекс.Драйва» и добавил, что в организации пока не планируют создавать собственные станции.

В ноябре прошлого года заместитель руководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин заявлял, что в Москве установлены более 100 зарядных станций для электромобилей. «Конечно, если будет активность в каршеринге, в такси, которые начнут приобретать электрические машины, они смогут спокойно пользоваться уже действующей инфраструктурой», — отмечал чиновник.

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