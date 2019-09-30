В Москве появился каршеринг электромобилей

Жителям столицы начали предлагать в аренду электромобили Nissan Leaf. Соответствующий сервис запустил «Яндекс.Драйв», пишет в понедельник, 30 сентября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Отмечается, что на данный момент в автопарке компании доступны 30 таких автомобилей. Воспользоваться ими можно по нескольким тарифам в зависимости от уровня заряда: на полчаса, час, полтора часа или же на фиксированный отрезок времени, составляющий менее 30 минут.
Перемещение на Nissan Leaf доступно как на всей территории Москвы, так и за ее пределами, однако вернуть транспортное средство следует внутри Садового кольца.
Зарядкой электрокара занимаются представители компании. В случае, если машина разрядится во время поездки, к клиенту приедет эвакуатор.
В настоящее время в городе насчитывается около 40 действующих зарядных станций в зоне платных парковок. «Мы, конечно, хотим, чтобы городская инфраструктура зарядных станций для электромобилей расширялась», — отметил представитель «Яндекс.Драйва» и добавил, что в организации пока не планируют создавать собственные станции.
В ноябре прошлого года заместитель руководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин заявлял, что в Москве установлены более 100 зарядных станций для электромобилей. «Конечно, если будет активность в каршеринге, в такси, которые начнут приобретать электрические машины, они смогут спокойно пользоваться уже действующей инфраструктурой», — отмечал чиновник.
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