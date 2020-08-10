Раскрыта схема мошенничества московских полицейских в метро

В Москве раскрыли схему мошенничества полицейских УМВД на метрополитене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, при задержании нарушителей и составлении протоколов полицейские делали копии всех имевшихся у граждан документов, в том числе банковских карт. Затем с помощью последних они оплачивали недорогие товары (в основном еду и алкоголь) в онлайн-магазинах.

Незаконные действия силовиков вычислили сотрудники управления собственной безопасности полиции. Возбуждено уголовное дело.

В январе в подмосковном Одинцове при закладке наркотиков задержали младшего сержанта полиции. При нем было найдено девять свертков с наркотиками, служебное удостоверение и несколько мобильных телефонов. По имеющимся данным, сотрудник правоохранительных органов готовился сделать закладку для наркопотребителей.

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